شكرا لمتابعة خبر عن انشقاق عشرات الضباط والجنود في أبين بشكل مفاجئ مع تصاعد حدة المواجهات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انشق عدد كبير من جنود القوات الخاصة التي يقودها لعكب الشريف في شبوة وأكثر من 70 جندي من قوات الشرعية في شقره بمحافظة أبين .

وكتب الناشط الشبواني عبدربه العولقي على صفحته بفيسبوك " ابشركم البعض من ابناء شبوة بالقوات الخاصة ومحور عتق رجعوا وقدهم ببيوتهم".

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واضاف "لدي اسماء الكثير منهم وبعضهم اعرفهم شخصيا بعد ان تم التغرير بهم وابتزازهم بالرواتب وفي الاخير قالوا طز فيكم وفي رواتبكم المحرقة وقتال اخوتنا الجنوبيين اكبر جريمة".

وختم قائلا "من هنا نسأل الله للبقية بالهداية والعودة مثل اخوانهم وان ما يحدث هدفه تركيع الجنوبيين بالكامل ولن يسلم منه احد ولنا في 94 عبرة".

الى ذلك أكدت مصادر إعلامية انشقاق عدد 70 جندي من قوام قوات الشرعية في #شقرة ووصلوا إلى مديرية سباح بيافع.

ووصل الجنود المنشقون الى مديرية سباح بيافع وتم نقلهم الى قطاع رصد.

واستطاع الجنود المنشقون الفرار والالتحاق بإخوانهم الجنوبيين في يافع رصد.

هذا ولم يستطع "يمن الغد" تأكيد هذه المعلومات حتى الان من مصادر موثوقة في الميدان.