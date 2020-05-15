الرياض - رنا عبدالله - شاهدو القصر الفاخر الذي أهداه محمد بن سلمان لابنة الرئيس الأمريكي ايفانكا ترامب .. بلغت قيمته300 مليون دولار .. وشكله من الداخل لا يمكن لعقل الانسان ان يتخيله ..(صور)

2020/05/15 الساعة 02:00 صباحاً (المراسل اليمني)

أثارت تسريبات سياسية خطيرة جدلا واسعا في السعودية، بعدما كشفت عن فضيحة من العيار الثقيل، بطلها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حيث أهدى هذا الأخير قصرا فاخرا لابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، والذي يقدّر ثمنه بأزيد من 300 مليون دولار.

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وحسب ذات التسريبات، فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عرض قصرا فاخرا، كان قد اشتراه بفرنسا منذ سنتين بأزيد من 300 مليون دولار، كهدية لابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، وفق ما كشف عنه حساب شهير بتسريباته السياسية على موقع تويتر وقال ذات الحساب في تغريدته على تذكرون القصر الذي اشتراه محمد بن سلمان في فرنسا قبل سنتين، هذا القصر تم عرضه قبل عدة أيام وهناك حديث أن من سوف يشتري هذا القصر هي إيفانكا ابنة ترامب ;، مرجحا أن يكون هدف بن سلمان من عملية البيع الوهمية، هي تقديم القصر هدية لإيفانكا ترامب، دون أن تسبب إحراجا للرئيس الأمريكي، ويتم اعتبارها رشوة من قبل السعودية.

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