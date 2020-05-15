شكرا لقراءة خبر عن هل تذكرون بطل مسلسل ‘‘باب الحارة‘‘ العكيد معتز ؟؟.. لن تصدق كيف أصبح شكله اليوم؟ شاهد (صورة صادمة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - هل تذكرون بطل مسلسل ‘‘باب الحارة‘‘ العكيد معتز ؟؟.. لن تصدق كيف أصبح شكله اليوم؟ شاهد (صورة صادمة)

بعد غياب طويل للفنان السوري وائل شرف والشهير بـ معتز باب الحارة انتشرت صورة جديدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدث خلالها الجمهور عن تغير ملامحه وظهور علامات الكبر عليه .

78486690

Advertisements

وشارك الفنان وائل شرف جمهوره عبر الانستجرام صورة جديدة له بدت عليه معالم الكبر والشيب يغزو رأسه .

وكتب الفنان وائل شرف تعليقا على قال فيه: ” اشتقنا لعيونكن الحلوين الله يحميكن” .

وتفاعل الجمهور كثيرا مع صورة الفنان وائل شرف وعلقوا له تعليقات تشيد بأدواره وشخصيته فكتيوا له: ” معتز كبران وصاير زعيم، الشيب وقار يسلملي جمال ،أحلى عكيد ولله ،اشتقنالك،وين خيرية عنك” .

78486690