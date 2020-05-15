شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قناة MBC تنشر المقطع المحذوف من حلقة اليوم في برنامج "رامز مجنون رسمي" التي استضاف فيها الراقصة بوسي .. وتكشف السبب الطارئ الذي أجبر رامز جلال على انهاء الحلقة قبل موعدها.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سقطت المطربة الشعبية المصرية ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ "بوسي"، مساء اليوم الخميس، في فخ مقلب برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه مواطنها الفنان رامز جلال، على فضائية "إم بي سي مصر".

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* قناة MBC تنشر المقطع المحذوف من حلقة اليوم في برنامج "رامز مجنون رسمي" التي استضاف فيها الراقصة بوسي .. وتكشف السبب الطارئ الذي أجبر رامز جلال على انهاء الحلقة قبل موعدها.. شاهد

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وسخر رامز جلال من بوسي عند تقديمه لها، بقوله:"الواحد بيتغرّب غصبًا عنه، وبوسي خلعت من مصر علشان عليها قضايا في محكمة الأسرة"، ثم وجه حديثه إلى خصومها، متوعدًا بأنه سيقتص لهم منها.



وواصل رامز جلال سخريته من بوسي، معلقًا على خلافها مع طليقها ومقاضاته لها، حتى وصل الأمر إلى حصول بوسي على حكم بالحبس 9 سنوات بسببه، قائلًا:"هو في إيه يا جماعة، أنتم كنتم متجوزين ولا بتعلبوا بوكس".

وتابع رامز سخريته من مظهر بوسي وملامح وجهها، قائلًا:"تحس إنه بوسي ممسمرة وشها من كثر الميكاب والمكياج، لأنه تحت الميكاب فيه مهازل.. بوسي دي لعبت بيها الدنيا على حق".

وانزعجت بوسي فور رؤيتها لرامز جلال يخرج من خلف صورته، وشرعت بالصراخ طوال فقرات الحلقة، حتى أجهشت بالبكاء عقب رؤيتها ثعبان"رامز مجنون رسمي"، ما دفع رامز جلال إلى إنهاء المقلب سريعًا، قبل أن تغرق في بركة المياه، وتخرج منها لتنهال عليه بالضرب.



وتدور فكرة برنامج "رامز مجنون رسمي"، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، حيث يربط الضيف في كرسي ويتم توصيله بالكهرباء ويتعرض إلى تعذيب من قبل رامز جلال".