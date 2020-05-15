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صنعاء - ياسمين الخيامي - إطلاق حملة الإلكترونية تضامناً مع الزميل الناشط فهيم المخلافي

2020/05/15 الساعة 01:40 صباحاً (الخليج 365 / مصعب القدسي)

أطلق صحافيون ونشطاء من محافظة تعز، حملة إلكترونية تحت هاشتاغ #اطلقوا_صراح_فيهم_المخلافي و #كلنا_فهيم_المخلافي وذالك في سياق حملات التضامن مع الزميل الناشط فهيم المخلافي، مطالبين الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز بسرعة الإفراج عنه.

الصحافيون والنشطاء وخلال الحملة الإلكترونية التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى الدعوة إلى تكثيفها ابتداءً من الساعة 12:00 بداية يومنا هذا، طالبوا بالإفراج الفوري عن الناشط فهيم .

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وأكد المشاركون في الحملة أن اعتقال الناشط فهيم المخلافي، الذي تم الاعتداء عليه وقتل زميله ابوبكر الحساني من قبل حراسه سوق القبه، هو قرار غير صائب، ولم ينص القانون على معاقبة المعتدي عليه والتهاون بمعاقبة المعتدين، كما طالبوا المنظمات المحلية والدولية المهتمه بالشأن الحقوقي إدانة الظلم الذي تعرض له الناشط فهيم، والضغط على الجهات المعنية بالإفراج عنه .