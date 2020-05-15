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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد فيديو وصور مؤلمة.. تساقط المواطنين في شوارع صنعاء جراء اصابتهم بفيروس كورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق لحظة سقوط مواطنين في شوارع العاصمة صنعاء جراء اصابتهم بفيروس كورونا.

وحسب الناشطون ان عدد من المواطنين يموتون في الشوارع جراء رفض المستشفيات استقبالهم وسط تكتم حوثي مستمر عن تفشي الوباء في العاصمة.

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ونقلوا افادات عن اقرباء مصابين توفوا ان مليشيات الحوثيين تقوم باحتجاز جثث المتوفين وترفض تسليمهم لذويهم فيما تبلغهم ان يصلوا صلاة الغائب.

واشاروا ان السلطات الحوثية تأمرهم بالعزل لمدة 24 ساعة فقط!!.

وحذر وزير الاعلام معمر الارياني من كارثة صحية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية بسبب فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)في ظل سوء التغذية وضعف الرعاية الصحية وانعدام الخدمات الطبية.

وقال وزير الاعلام في تصريح صحفي ‏ان المدنيون في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا الحوثية يتساقطون في الشوارع بعد تفشي فيروس ‎كورونا، فيما تواصل المليشيا الحوثية اخفاء الحقائق عن الرأي العام والتستر عن الارقام الحقيقة للوفيات والإصابات بالوباء والاستهتار في تنفيذ الإجراءات الوقائية وتقديم الرعايةالصحية للمصابين".

‏وحمل الارياني مرتزقة ايران "المليشيا الحوثية" كامل المسئولية عن تردي الخدمات الصحية في مناطق سيطرتها بسبب الحرب التي فجرها الانقلاب، واعاقتها جهود الحكومة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء ومحاولة استغلاله لابتزاز المنظمات الدولية دون اكتراث بمعاناة ومصير ملايين المواطنين.

‏وجدد الارياني دعوة المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل وتكثيف الضغوط على المليشيا الحوثية لإنتهاج مبدأ الشفافية في التعامل مع جائحة كورونا ونشر البيانات والأرقام الصحيحة بشكل دوري للراي العام لأخذ احتياطاتهم، وتقديم الدعم والرعاية الصحية للمصابين.