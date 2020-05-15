تعز: مؤسسة تحذر من عواقب عدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

حذرت مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي (تنموية) اليوم الجمعة، من عواقب عدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المؤسسة في بيان لها، حصل "يمن شباب نت" نسخة منه : "بحت الأصوات وعظم الجهد ونحن نحذر منذ شهرين من تداعيات وعواقب التراخي او الاستهتار بمواجهة وباء كورونا المستجد( كوفيد 19) في ظل ما يحدث في العالم من انتشار للفيروس وموت جماعي بالإضافة إلى ما تعانيه محافظة تعز من حرب وحصار مستمرين وتدهور النظام الصحي".

وأشارت إلى أن المعنيون لم يبادرون "بأي فعل ولا أي كلمة" رغم تأكد الإصابة لعدد غير قليل بوباء كورونا في تعز.

وأضافت: "نستطيع أن نجزم أن المئات إن لم يكن الآلاف مصابون فعليا بهذا الوباء وإننا على موعد مع ما تنبأت به منظمة الصحة العالمية من احتمال انفجار كبير بعدد الإصابات في قادم الأيام وبالتالي ارتفاع أعداد الوفيات وحينها لن ينفع الندم".

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واتهمت المؤسسة السلطة المحلية في تعز بتجاهل ورفض الكثير من المبادرات الشعبية بشأن مواجهة جائحة كورونا.

وبحسب بيان المؤسسة فإن تلك المبادرات تضمنت في مجملها " إغلاق تام ونهائي لجميع منافذ المحافظة التي تربطها بالمحافظات الموبؤة، وفرض حظر تجوال شامل لمدة 3 أيام إلى أسبوع كإجراء أولي، وعزل الأحياء الموبؤة وتنفيذ قرارات السلطة المحلية المتعلقة بمنع التجمعات وإغلاق الأسواق العامة والمراكز التجارية".



واستطردت قائلة: "قد حان الوقت وآن الأوان بأن نهتف بهتاف النذير العريان وأن نقول للجميع:"أنقذوا تعز قبل فوات الأوان" .



ودعت المؤسسة سكان تعز لأخذ الأمر على محمل الجد وعدم الاستهانة بالإرشادات الاحترازية والإجراءات الوقائية.. مؤكدةً استمرار مبادرتها في تقديم الأنشطة والبرامج المتعلقة بمواجهة كورونا.

وحتى مساء الخميس، سجلت تعز أربع إصابات مؤكدة بفيروس كورونا بينها حالة وفاة.



