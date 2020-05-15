كورونا اليمن.. تسجيل 15 إصابة جديدة لترتفع الحالات إلى 87 منها 13 حالة وفاة

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (كوفيد-19) في اليمن، اليوم الخميس، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة، في أربع محافظات جديدة.



وأوضحت اللجنة - في تغريدة بحسابها بتويتر - أنها سجلت ثلاث حالات هي الأولى في محافظة الضالع، وسبع حالات في محافظة عدن، وأربع حالات بمحافظة لحج، (جنوب) وحالة بمحافظة حضرموت (شرق).



بهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى (85) حالة بينها (12) حالة وفاة، وحالة تعافي واحدة، في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، فيما أعلن الحوثيون تسجيل حالتين في العاصمة صنعاء، منها حالة وفاة.



وسجلت اليمن اول حالة إصابة في 10 إبريل الماضي بحضرموت، ليعلن عن تعافيها بعد أيام من الرعاية الصحية، وتبلغ الحالات الإجمالية في عموم المحافظات اليمنية 87 حالة، منها 13 حالة وفاة، بحسب المصادر الرسمية التابعة للحكومة الشرعية والحوثيين.

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