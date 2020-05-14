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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يحذر من كارثة صحية بسبب "كورونا" ويحمل المليشيا الحوثية المسئولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
حذر وزير الاعلام معمر الارياني من كارثة صحية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية بسبب فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)في ظل سوء التغذية وضعف الرعاية الصحية وانعدام الخدمات الطبية.
وقال وزير الاعلام في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)"ان المدنيون في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا الحوثية يتساقطون في الشوارع بعد تفشي فيروسكورونا، فيما تواصل المليشيا الحوثية اخفاء الحقائق عن الرأي العام والتستر عن الارقام الحقيقة للوفيات والإصابات بالوباء والاستهتار في تنفيذ الإجراءات الوقائية وتقديم الرعايةالصحية للمصابين".
وحمل الارياني مرتزقة ايران "المليشيا الحوثية" كامل المسئولية عن تردي الخدمات الصحية في مناطق سيطرتها بسبب الحرب التي فجرها الانقلاب، واعاقتها جهود الحكومة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء ومحاولة استغلاله لابتزاز المنظمات الدولية دون اكتراث بمعاناة ومصير ملايين المواطنين.
وجدد الارياني دعوة المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل وتكثيف الضغوط على المليشيا الحوثية لإنتهاج مبدأ الشفافية في التعامل مع جائحة كورونا ونشر البيانات والأرقام الصحيحة بشكل دوري للراي العام لأخذ احتياطاتهم، وتقديم الدعم والرعاية الصحية للمصابين.
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