مقتل واصابة العشرات من عناصر المليشيات الحوثية في جبهة قانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 قتل واصيب العشرات من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الخميس، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء.

Advertisements وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة،بإن أبطال الجيش الوطني والمقاومة كسروا هجوماً شنّته مليشيات الحوثي في جبهة قانية..مشيراً الى مقتل واصابة العشرات من عناصر المليشيات الحوثية. وأشار الى أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات لمليشيات الحوثية كانت في طريقها إلى الجبهة، وتمكنت من تدمير ثلاثة أطقم ومقتل جميع من كانوا على متنها.

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