شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محطة كهرباء حوف تتسلّم 7 محولات لتحسين الشبكة الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلّمت إدارة محطة كهرباء حوف بمحافظة المهرة، اليوم، عدد 6 محولات خفض مع محول رفع ومعدات لشبكة الكهرباء، تقدر قيمتها بحوالي 90 مليون ريال يمني، بتمويل السلطة المحلية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وثمن مدير محطة كهرباء حوف أحمد المقدم، اهتمام قيادة المحافظة، وفرع شركة النفط، ودور المؤسسة العامة للكهرباء، والسلطة المحلية بالمديرية، وجهودهم من أجل خدمة المديرية.

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