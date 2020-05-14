ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2020 وهي كالتالي :

التحالف يقصف مواقع للمليشيا في قانية بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/479636/ مليشيا الحوثي تقصف القرى السكنية في الدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/479658/ إصابة مواطن أربعيني بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/479659/ عمليات دفن سرية في إب لجثث يعتقد أنها لضحايا كورونا https://www.elyamnelaraby.com/479664 Advertisements الإعلان عن 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربع محافظات https://www.elyamnelaraby.com/479697/ اغلاق منفذ الوديعة مؤقتاً أمام حركة المسافرين واستمرار حركة الشحن التجاري والإغاثي https://www.elyamnelaraby.com/479702/ غريفيث : الوضع العسكري في اليمن لا يزال مقلقاً https://www.elyamnelaraby.com/479719/ إجتماع عسكري في مأرب يناقش سير العمليات القتالية في مختلف الجبهات https://www.elyamnelaraby.com/479724 الزبيدي يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي https://www.elyamnelaraby.com/479726/

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