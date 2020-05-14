الزبيدي يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أصدر رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، القائد، عيدروس قاسم الزبيدي، قراراً بتشكيل لجنة إقتصادية عليا تابعة للمجلس، فيما يلي نصه : قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رقم (21) لسنة 2020م بشأن تشكيل اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي - بعد الاطلاع على (إعلان عدن التاريخي) الصادر في العاصمة عدن بتاريخ 4 مايو 2017م الموافق:8/8/1438هـ. - والقرار رقم (2) لعام 2017م، بشأن النظام الأساسي للمجلس الانتقالي الجنوبي. - والقرار رقم (17) لعام 2018م، بشأن اللائحة الداخلية لرئاسة المجلس الانتقالي. - ولما تقتضيه المصلحة العليا للجنوب. قـــــــــــرر مادة(1): تُشكل اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي وفقاً لأحكام هذا القرار، وتعتبر أحد اللجان الدائمة للمجلس الانتقالي وتخضع لرئيس المجلس مباشرة. مادة(2): تتكوّن اللجنة الاقتصادية من الأكاديميين والخبراء والفنيين من ذوي الخبرة الآتية أسمائهم: 1- د. عبدالسلام صالح حُميد هادي - رئيساً 2- د. جمال محمد سرور محمد - نائباً 3 - د. عبدالقوي محمد صالح حسين - عضواً 4- د. سعودي علي عبيد صالح - عضواً 5- د. حسن صالح حسن العبد - عضواً 6- د. محمد همام علي بن همام - عضواً 7- د. عبدالله محسن طالب باسردة - عضواً 8- د. سعاد عثمان عبدالرحيم يافعي - عضواً 9- فاطمة محمد عمر باعمر - عضواً 10 - د. محمد علي حسين متاش- عضواً Advertisements 11 - م. أحمد صالح أحمد الوالي - عضواً 12- عبدالوهاب عبدالحبيب سالم التميمي - عضواً 13- عُبيد محمد صالح باقيس - عضواً 14 - كارم يحيى عبدالحق السراري - عضواً 15- م. طارق عبده علي أحمد - عضواً 16- مسعد حُميد محسن الجحافي - عضواً 17- بسام أحمد أبوبكر المفلحي - عضواً 18 - م. معروف إبراهيم عقبة - عضواً 19 - د. محمود محمد صالح جباري - عضواً 20 - د.عبدالله إبراهيم جامع- عضواً 21 - يسرى شفيق حسن داؤود - عضواً 22- د. خضر بلم خضر عطروش - عضواً 23- د. جمال عبدالغفور محمد عوض - عضواً 24- ميرفت محمد علي سلام - عضواً 25- د. جعفر حسين محمد منيعم - عضواً 26 - د. عادل إبراهيم أحمد الغوري - عضواً 27- م. صالح بن صالح أحمد جباري - عضواً مادة(3): تحدد اللائحة التنظيمية للجنة الاقتصادية العليا للمجلس مهام واختصاصات اللجنة وآلية عملها وعلاقتها بالجهات الأخرى. مادة(4): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بوسائل إعلام المجلس. صدر في العاصمة عدن يوم الاثنين بتاريخ: 11/ مايو / 2020م، الموافق: 18/ رمضان/ 1441هـ عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي

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