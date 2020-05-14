شرطة الجوف توضح موقع صرف مرتبات منتسبيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت شرطة محافظة الجوف، أن عملية صرف مرتبات منتسبي شرطة المحافظة والفروع الأمنية التابعة لها تتم في منطقة اليتمة بمديرية خب الشعف، بناءاً على تعليمات محافظ المحافظة، رئيس اللجنة الأمنية اللواء أمين العكيمي وتنفيذا للقرارات الصادرة عن اجتماعات القيادة الأمنية ممثله بقياده الفروع ومدراء الإدارات وإدارة الأمن المديريات واقسم الشرطة بالمحافظة.



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وأوضحت الشرطة في بيان صادر عنها، أن مرتبات منتسبي الأجهزة الأمنية يتم صرفها في المعسكر الذي تم الإعلان عنه في منطقة اليتمة لضمان تجميع القوة الأمنية وتنفيذها للمهام الموكلة إليها ومنعا لحالات عدم الانضباط الوظيفي واهدار المال العام على قوة غير فعليه ومن اجل تحقيق بناء حقيقي لأجهزة الشرطة .

وأهاب البيان بجميع منتسبي جهاز الشرطة بالمحافظة عدم الالتفات للأصوات النشاز المشككة في صحة وقانونية الإجراءات .. مؤكداً ان قيادة الشرطة بالمحافظة تضع نصب عينها إعادة بناء الأجهزة الأمنية في المحافظة على أسس علمية صحيحة بعيدا عن الولاءات الضيقة او النفعية او الانتهازية خارج إطار القانون وبما يخدم مصلحة الوطن .