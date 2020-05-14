إجتماع عسكري في مأرب يناقش سير العمليات القتالية في مختلف الجبهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع عسكري عقد برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم، وضم أركانات العمليات المشتركة سير العمليات القتالية وتطوير وتحديث آليات ووسائل الدعم اللوجستي للقوات المسلحة.



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واطلع الفريق بن عزيز خلال الإجتماع ،على سير العمليات القتالية على مستوى المحاور والمناطق العسكرية والبطولات الخالدة التي يسطرها أبطال القوات المسلحة مسنودين بالمقاومة الشعبية في جبهات البيضاء وصرواح ونهم والجوف وفي مختلف الجبهات القتالية وميادين الحرية والكرامة ضد أدوات إيران المتمثلة في مليشيات الحوثي الكهنوتية..مثمناً حجم التضحيات الأسطورية التي يقدمها الأبطال في مختلف الجبهات التي كسرت مخططات المليشيات الكهنوتية وألحقت بها خسائر فادحة مادياً ومعنويا.

وأشاد الفريق بن عزيز، بمستوى الانضباط العسكري والالتزام خلال شهر رمضان المبارك في دوائر وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وكذا في المحاور والمناطق العسكرية..مشدداً على بذل المزيد من الجهود المعززة لعملية الضبط والربط العسكري والتحلي بالقيم والمبادئ العسكرية.

كما ناقش الاجتماع، آليات ووسائل تطوير وتحديث العمل اللوجستي لجميع القوات المشاركة في الجبهات..مثمناً الإسناد والدعم السخي والصادق من الأخوة الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية