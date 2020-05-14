رئيس الوزراء يبحث مع وزير بريطاني مستجدات الأوضاع في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس، مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال افريقيا جيمس كليفرلي، جرى خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والدعم البريطاني المستمر للحكومة الشرعية ووجهات النظر إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وجوانب التنسيق القائمة حولها.



وتداول رئيس الوزراء مع الوزير البريطاني، استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في رفض هدنة وقف اطلاق النار التي أعلنتها الحكومة وتحالف دعم الشرعية استجابة للدعوات الأممية والدولية، إضافة إلى الجوانب الإنسانية والاقتصادية في اليمن، مع جائحة وباء كورونا، والدور المعول على المملكة المتحدة في دعم إنجاح مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي دعت اليه المملكة العربية السعودية الشقيقة مطلع يونيو القادم بمشاركة الأمم المتحدة.

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وأشار رئيس الوزراء، إلى ان الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة استجابا للدعوات الأممية والدولية لوقف اطلاق النار، لتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا، لكن مليشيا الحوثي لازالت تستغل التساهل الدولي في رفض ذلك والتحشيد في مختلف الجبهات، دون اكتراث بمعاناة المواطنين.. داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيدا من الضغوط على مليشيات الحوثي لوقف اطلاق النار وكشف الوضع الصحي بصورة حقيقية وتوحيد الجهود في مواجهة فيروس كورونا .. مجددا التأكيد على ان الحكومة تعاملت بإيجابية مع مقترحات المبعوث الأممي الأخيرة انطلاقا من حرصها ومسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه جميع أبناء الشعب اليمني على امتداد الوطن.

وحمل رئيس الوزراء الوزير البريطاني، نقل تحياته لنظيره البريطاني بوريس جونسون وتهانيه له بالسلامة والشفاء من فيروس كورونا.. معربا عن تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع المملكة المتحدة في جهودها لمكافحة وباء كورونا المستجد.

بدوره، عبر الوزير البريطاني عن دعم بلاده للحكومة الشرعية في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الموارد والسيطرة على التضخم وضبط السياسة النقدية.. وقال " سنعمل مع المجتمع الدولي على توفير الدعم اللازم لذلك".

وأشاد كليفرلي، بموقف الحكومة وتحالف دعم الشرعية من دعوة المبعوث الأممي إلى اليمن واستجابتها لوقف اطلاق النار