شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دويد يسخر من مزاعم الإخوان بشأن مشاركة قوات طارق في معارك أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

سخر الناطق باسم قوات المقاومة الوطنية، صادق دويد، من مزاعم ميليشيا الإخوان بشأن مشاركة القوات في المعارك التي تشهدها محافظة أبين بين القوات الجنوبية والإخوان .

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وقال دويد في تغريدة على حسابه في تويتر "كان البعض يتحجج سابقا لتبرير فشله بالزعيم الشهيد صالح،، ويحاولون اليوم الزج بالمقاومة الوطنية وقائدها طارق صالح لتغطية إخفاقاتهم في الجنوب" .

وأكد دويد أن قوات المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية ليس لها أي مشاركة في الجنوب والمناطق المحررة .. مضيفاً "أن مفتاح الحل في اليمن هو تحرير صنعاء" .