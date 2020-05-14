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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دويد يسخر من مزاعم الإخوان بشأن مشاركة قوات طارق في معارك أبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
سخر الناطق باسم قوات المقاومة الوطنية، صادق دويد، من مزاعم ميليشيا الإخوان بشأن مشاركة القوات في المعارك التي تشهدها محافظة أبين بين القوات الجنوبية والإخوان .
وقال دويد في تغريدة على حسابه في تويتر "كان البعض يتحجج سابقا لتبرير فشله بالزعيم الشهيد صالح،، ويحاولون اليوم الزج بالمقاومة الوطنية وقائدها طارق صالح لتغطية إخفاقاتهم في الجنوب" .
وأكد دويد أن قوات المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية ليس لها أي مشاركة في الجنوب والمناطق المحررة .. مضيفاً "أن مفتاح الحل في اليمن هو تحرير صنعاء" .
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