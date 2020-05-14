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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..سلاح الجو الاماراتي يباغت الجميع ويقلب الموازين في محافظة ابين والشرعية تتلقى هزيمة ساحقة تجعل قادة الرئيس هادي يكون من شدة القهر

قالت مصادر عسكرية ان طائرات حربية مقاتلة تلقت اوامر عاجلة بعدم توجيه اية ضربات في القتال الذي يدور في محافظة ابين.

وقالت المصادر ان هذا التوجيه جاء بعد الاتهامات الامريكية للامارات بانها تتدخل في شئون اليمن وتعمل لتقسيمه من اجل مصالحها الخاصة .

واشارت تلك المصادر الى ان المجلس الاتقالي تمكن من تحقيق انتصارات كبيرة في عدد من المواقع التي قالت الشرعيةانها حققت فيها انتصارات .

من جانبه اوضح عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي ان حزب حزب الاصلاح يبحث عن تبرير لهزيمته امام المجلس الانتقالي في محافظة ابين.

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وقال البخيتي في تغريدة له ان حزب الاصلاح يتمنى ان تتعرض قواته في ابين الى ضربة جوية إماراتية ليبرر هزيمته السريعة امام المجلس الانتقالي.

وكتب البخيتي تغريدة قال فيها:‏أنا على يقين أن حزب الاصلاح يتمنى أن تقوم الامارات بتوجية ضربة جوية على مليشياته ليخرج بعذر يبرر هزيمته السريعة أمام الانتقالي.