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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..قائد عسكري سعودي رفيع يصعق القيادات العسكرية في الجنوب ويمسح بكرامة هاني بن الارض ..لن تصدق ماذا قال القائد السعودي عن هاني بن بريك

‏لايوجد اي علاقة بين جيش الشرعية والاخوان وقطر والارهاب كما يطنطن بن بريك هذا جيش وطني يمني للشرعية دعمهم سعودي وسلاحهم سعودي رواتبهم من السعودية وعندما تتطاول عليه يا انتقالي باسم الارهاب يعني تتهم السعودية بالارهاب وهي لغة حزب الله ضد ‎#السعودية هذا وقد غرد المدعو هاني بن بريك عبر حسابه على تويتر واصفا جيش الشرعيه بالارهابي فقال في تغريده له اليوم قال فيها: -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل..سلاح الجو الاماراتي يباغت الجميع ويقلب الموازين في محافظة ابين والشرعية تتلقى هزيمة ساحقة تجعل قادة الرئيس هادي يكون من شدة القهر Advertisements عاجل: هادي يدق ساعة الصفر ويقتحم عدن بقوة جبارة وسلاح فتاك والجزام الامني يرفض المقاومة ويسلم كل المواقع..وصحيفة دولية تكشف سر خطير ( صورة ) عاجل:الشيخ سلطان البركاني واعضاء مجلس النواب يصعقون الجميع ويطيحون بالرئيس هادي من منصبه ويؤكدون انه لم يعد رئيسا للجمهورية وليست له اية شرعية عاجل..قائد عسكري سعودي رفيع يصعق القيادات العسكرية في الجنوب ويمسح بكرامة هاني بن الارض ..لن تصدق ماذا قال القائد السعودي عن هاني بن بريك عاجل..الرئيس هادي يباغت الملك سلمان وولي عهده ويغادر الرياض بصورة نهائية ويعود الى عدن ويصدر قرار جمهوري خطير ارعب كل قادة الانتقالي ‏نحارب اليوم قوات الإرهاب متحدة بغطاء الحكومة، والكلمة ستكون على الأرض لرجال الجنوب الذين كسروا الإرهاب الإيراني والإخونجي القطري .

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