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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:الشيخ سلطان البركاني واعضاء مجلس النواب يصعقون الجميع ويطيحون بالرئيس هادي من منصبه ويؤكدون انه لم يعد رئيسا للجمهورية وليست له اية شرعية

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