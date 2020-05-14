اخبار الخليج / اخبار اليمن

هادي يعزي في وفاة القاضي جمال سالم محمد

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة القاضي جمال سالم محمد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

هادي يعزي في وفاة القاضي جمال سالم محمد

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى ابناء و أهل وذوي الفقيد القاضي جمال سالم محمد اسماعيل نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي-قطاع النيابات، والشخصية المعروفة ،الذي وافاه الاجل بالعاصمة المؤقتة عدن بعد حياة حافلة بالعطاء، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

Advertisements

 

وأشار الرئيس في البرقية، الى مناقب الفقيد الوطنية والعملية ودورة النضالي في إطار المقاومة الشعبية وتحرير عدن من المليشيات الحوثية المتمردة.

 

وعبر رئيس الجمهورية ،عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلا للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته،وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هادي يعزي في وفاة القاضي جمال سالم محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا