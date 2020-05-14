شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة القاضي جمال سالم محمد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى ابناء و أهل وذوي الفقيد القاضي جمال سالم محمد اسماعيل نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي-قطاع النيابات، والشخصية الرياضية المعروفة ،الذي وافاه الاجل بالعاصمة المؤقتة عدن بعد حياة حافلة بالعطاء، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وأشار الرئيس في البرقية، الى مناقب الفقيد الوطنية والعملية ودورة النضالي في إطار المقاومة الشعبية وتحرير عدن من المليشيات الحوثية المتمردة. وعبر رئيس الجمهورية ،عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلا للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته،وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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