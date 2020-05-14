غرفيث:  وقف إطلاق النار في اليمن جزء من اتفاق أكثر شمولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث، اليوم الخميس، إن الأمم المتحدة قدمت خريطة طريق واقعية للأطراف اليمنية، مضيفا أن وقف إطلاق النار في اليمن جزء من اتفاق أكثر شمولية.



وأكد غريفثس أن الحكومة اليمنية تعاملت بإيجابية مع مقترحات الحلول، معربا عن قلقه من الوضع في جنوب اليمن، وفقا للعربية

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وفي سياق دعم الشعب اليمني، كانت المملكة العربية السعودية، أعلنتْ عن تنظيم مؤتمر للمانحين لليمن 2020، مطلع شهر يونيو المقبل. ودعت الدول المانحة إلى المبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا "المؤتمر الإنساني الكبير".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "دعوة المملكة لعقد المؤتمر في 2 يونيو المقبل تأتي امتداداً لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالمياً وفي اليمن على وجه الخصوص".

وكان آخر مؤتمرات تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن عقد السنة الماضية 2019 في جنيف وحضره رئيس الوزراء معين عبدالملك، وقدمت خلاله الحكومة قائمة احتياجات بسقف تمويلي يبلغ 4.2 مليار دولار وحصلت على مبلغ 3.52 مليار دولار.