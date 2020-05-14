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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اغلاق منفذ الوديعة مؤقتاً أمام حركة المسافرين واستمرار حركة الشحن التجاري والإغاثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
اعلنت الحكومة، اليوم الخميس، اغلاق منفذ الوديعة البري مؤقتاً أمام حركة المسافرين بعد استكمال استيعاب العالقين في المنفذ بحسب كشوفات القنصلية العامة في جدة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
واوضحت الحكومة، بان قرار الاغلاق المؤقت يأتي لاتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات التنفيذية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).. مؤكدة استمرار حركة الشحن التجاري والإغاثي والإنساني، والحالات الخاصة التي سيتم التنسيق حولها بين القنصلية اليمنية في جدة والسلطات في المملكة العربية السعودية.
وكان قد سُمح الأسبوع الماضي لليمنيين العالقين في الجانب السعودي من الدخول عبر منفذ الوديعة الى اليمن بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة لقضاء مدة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، وتأمين السكن لهم واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والأمنية الاحترازية حتى انتهاء مدة الحجر الصحي البالغة 14 يوما.
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