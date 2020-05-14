شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعلان عن 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربع محافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الخميس، مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة.



وأفادت اللجنة في تغريدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتسجيل (15) حالة جديدة مؤكدة في أربع محافظات.

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وأضافت أن الإصابات توزعت على (3) حالات هي الأولى في محافظة الضالع، (7) محافظة عدن، (4) محافظة لحج، (1)محافظة حضرموت".

وأضافت "بهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى(85) حالة بينها (12) حالة وفاة، وحالة تعافي واحدة"