- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعلان عن 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربع محافظات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020
الحديدة - الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الخميس، مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة.
وأفادت اللجنة في تغريدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتسجيل (15) حالة جديدة مؤكدة في أربع محافظات.
وأضافت أن الإصابات توزعت على (3) حالات هي الأولى في محافظة الضالع، (7) محافظة عدن، (4) محافظة لحج، (1)محافظة حضرموت".
وأضافت "بهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى(85) حالة بينها (12) حالة وفاة، وحالة تعافي واحدة"
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربع محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.