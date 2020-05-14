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فرنسا تعترض على منح الولايات المتحدة أولوية الحصول على عقار لعلاج كورونا

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عدن - ياسمين التهامي - قالت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أنييس بانيير-روناشير، إن منح بعض الدول مثل الولايات المتحدة أولوية في الحصول على عقار لعلاج فيروس كورونا تطوره شركة "سانوفي" لن يكون مقبولا.

وأضافت الوزيرة لراديو "سود"، اليوم الخميس: "بالطبع لن يكون مقبولا لنا أن يكون هناك تمييز لبلد أو لآخر بذريعة الدافع المالي لا سيما في السياق الحالي"، منوهة بأنها تواصلت مع الشركة وتلقت تأكيدات على أن اللقاح سيكون متاحا لكافة البلدان التي توجد بها مقار لتصنيعه بما فيها فرنسا.

بدوره قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن حديثه مع رئيس شركة سانوفي "طمأنه".

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وأضاف في تصريحات لقناة سي نيوز التلفزيونية: "أعتقد أنها كانت عبارة، حسبما فهمت، غير موفقة نوعا ما وربما أخُذت خارج السياق، وأنا مطمئن للغاية بعد حديثي مع رئيس سانوفي".

وكان بول هدسون الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الفرنسية قد قال أمس الأربعاء إن جرعات العقار المصنعة في الولايات المتحدة قد تخصص للمرضى الأمريكيين أولا نظرا لأن البلد قدم دعما ماليا للأبحاث.

المصدر:وكالات

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