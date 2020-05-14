تعرف على الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

صنعاء - الخليج 365

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، بهطول أمطار متفرقة على سلسلة المرتفعات الجبلية خلال ال24ساعة القادمة.



وبين المركز أن المرتفعات الجبلية، سيشهد أجواء صحوة الى غائمة جزئياُ تتحول الى غائمة في فترة مابعد الظهر والفرصة مهيئة لتشكل سحب ركامية ممطرة على سلسلة المرتفعات الجبلية خصوصاً على المرتفعات الشمالية الغربية والمنحدرات الغربية المحاذية لسهل تهامة.

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أما المناطق الساحلية، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً حارة ورطبة على سواحل بلادنا والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة تنشط على أجزاء منها خاصة السواحل الجنوبية الغربية مثيرة للأتربة والرمال.

وأما المناطق الصحراوية، أجواء صحوة بوجه عام حاره نهاراُ مع فرصة لتشكل قطع من السحب المتفرقة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة تنشط احياناً مثيرة للاتربة والرمال.

وأرخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئياُ والفرصة مهيئة لهطول امطار متفرقة مع رياح جنوبية غربية معتدلة تنشط احياناً تصل اقصى سرعة لها الى 20 عقدة.

ونبه المركز الوطني للارصاد الاخوة، المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الارتفاع في درجات الحرارة العظمى، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها عدم التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول، المواطنين وخاصة كبار السن ومن يعانون من الامرض الصدرية من الاتربة والغبار المثار نتيجة نشاط الرياح السطحية.