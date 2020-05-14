ثمانية قتلى وجرحى برصاص مسلحين بحوادث متفرقة في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

إب - الخليج 365

قتل وأصيب ثمانية مواطنين برصاص مسلحين في محافظة إب، وسط اليمن، بحوادث متفرقة، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقال شهود عيان، إن شابا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في منطقة بمنطقة "وراف" بمديرية جبلة غرب مدينة إب.

وأضاف الشهود أن الشاب القتيل يدعى عبدالكريم درهم ابو لحوم، فيما أصيب شقيقه واثنان من أسرة بيت كريم، بخلاف على قطعة أرض.

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وفي مدينة إب قتل شاب يدعى "فواز حميد" بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء إندلاع اشتباكات مسلحة بين مسلحين من حارتي "المغيرة" و "المركزي القديم" في شارع الأوقاف وسط مدينة إب، ليسقط الشاب قتيلا حيث كان مارا في الطريق وليس له علاقة بتبادل إطلاق النار.

وفي حادثة أخرى قتل مواطن يدعى "أحمد محمد عوض" برصاص مسلح في مديرية السدة شرق محافظة إب.

وفي غرب محافظة إب، قتل مواطن يدعى "محمد احمد عائض الجحجوح " برصاص مسلح بمديرية حزم العدين.

وفي مديرية ريف إب، قتل المواطن "محمد يحيى الضراب"، برصاص أحد المسلحين في جريمة جنائية.

وشهدت محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، منذ مطلع شهر رمضان جرائم وانتهاكات مروعة راح ضحيتها أكثر من 29 قتيل وجريح.