اخبار الخليج / اخبار اليمن

حملة رش وتعقيم بالخوخة جنوب الحديدة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حملة رش وتعقيم بالخوخة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

حملة رش وتعقيم بالخوخة جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

نفذ فريق الرش التابع للمستشفى الميداني في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة، حملة الرش الرذاذي والتعقيم للمستشفى وسيارات الإسعاف والآليات التابعة لها.

 

Advertisements

وأوضحت مصادر في المستشفى، أن حملة الرش شملت أقسام الطوارى والرقود والعيادات ومكاتب إدارات المستشفى وسيارات الإسعاف.

 

 وأكدت، أن هذه الحملة تأتي في إطار الإجراءات الإحترازية الواسعة للوقاية من فيروس ( كوفيد19) المستجد، الذي اجتاح العالم.

 

 وتشهد مناطق الساحل الغربي استعدادات مكثفة وتنفيذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، في إطار الجهود الواسعة التي تبذلها القوات المشتركة بدعم من التحالف العربي لمواجهة الوباء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة رش وتعقيم بالخوخة جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا