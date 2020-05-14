شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة مواطن أربعيني بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020 الحديدة - الخليج 365 أصيب مواطن أربعيني العمر بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية جنوب الحديدة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الخوخة بأن المواطن صادق محمد علي عبد الله ذات 40 عاماً اصيب بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في خط الجاح. Advertisements وأضافت المصادر ان الجريح نقل من مستشفى الخوخة بعد تقديم الإسعافات الأولية إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المخا لاستكمال العلاج اللازم. وتمارس مليشيات الحوثي أبشع الجرائم بحق المدنيين بشكل يومي ومتعددة الاشكال لوقف اطلاق النارفي الحديدة منها زراعة الألغام والعبوات الناسفة وعمليات القصف والإستهداف على منازل المواطنين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مواطن أربعيني بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.