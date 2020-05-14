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مليشيا الحوثي تقصف القرى السكنية في الدريهمي جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

مليشيا الحوثي تقصف القرى السكنية في الدريهمي جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

أمطرت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية في مديرية الدريهمي بالقذائف ونيران الأسلحة المتوسطة، ضمن خروقاتها للهدنة الأممية.

 

وقالت مصادر محلية في الدريهمي إن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية في المديرية بقذائف الهاون عيار 120 وعيار 82 بشكل عنيف في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 وعيار البيكا صوب منازل المواطنين.

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 وأضافت المصادر، أن القصف تسبب بحالة من الرعب والذعر والهلع في صفوف المدنيين، مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم.

 

 

وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة مخلفة المآسي والأحزان للمواطنين في ظل الصمت الدولي والأمم المتحدة، رغم تمديد التحالف العربي لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن

 

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