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تدشين الحملة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

تدشين الحملة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بالحديدة

متابعات_ الخليج 365

دشنت الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة الحديدة ،اليوم، الحملة الوطنية لمجابهة (كوفيد19)، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

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وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمحافظة الحديدة فتحي عطاء ،بان الحملة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي للوقاية من فيروس كورونا..مشدداً على ضرورة تنفيذ الاجترازات الوقائية لتجنب الاصابة الفيروس وعدم الاقتراب من التجمعات ..مشيرا أن الحملة ستعتمد على فلاشات مرئية وصوتية وملصقات ومطويات تحتوي على دليل عام عن مخاطر الفيروس.

 

ودعا ،المواطنين إلى التعاون والتفاعل مع الحملة لما من شأنه مجابهة الفيروس.

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