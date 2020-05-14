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الرياض - رنا عبدالله - صدام حسين يظهر بشكل مفاجئ ويعطي درسا مبسطا للتلاميذ في أسماء الإشارة .. (فيديو)

تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مجددا مقطع فيديو، يظهر فيه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أثناء زيارة لأحد الفصول في مدرسة ابتدائية.

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ولاطف صدام حسين الأستاذ الشاب، وهو مواطن مصري، وطرح عليه أسئلة عن مسقط رأسه، وكم أمضى من الوقت في العراق، وعن الشهادة التي يحملها.

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وبعد أن شرح الاستاذ للتلاميذ أول أسماء الإشارة باللغة العربية، أخذ صدام الدور منه، وأعاد شرح الدرس بطريقة، أراد بها أن تكون مبسطة ويسيرة.

ولم ينس صدام حسين، في هذه المناسبة التي يعود تاريخها إلى مطلع ثمانينات القرن الماضي، أثناء الحرب الضروس مع إيران، أن يسأل التلاميد الصغار، من منهم يرغب في أن يكون عسكريا بعد إتمام المدرسة.

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