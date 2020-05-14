شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في قانية بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020 الخليج 365 ـ البيضاء قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 14/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة قانية، شمالي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

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