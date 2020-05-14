شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يشن 6 غارات على مواقع حوثية في الجوف وسقوط قتل وجرحى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

الخليج 365 ـ الجوف

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 14/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



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وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بست غارات مواقع للمليشيا في مديرية خب والشعف بالمحافظة.

وأكدت المصادر أن القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وكثف التحالف غاراته على أهداف حوثية في عدد من المحافظات خلال الساعات القليلة الماضية