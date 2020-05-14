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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تختطف 24 تاجرا في محافظة إب خلال يومين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
اختطفت مليشيات الحوثي، خلال اليومين الماضيين، أكثر من 24 من تجار الجملة، بمحافظة إب الخاضعة لسيطرتها.
وذكرت مصادر محلية أن التجار الذين تم الزج بهم في سجون المليشيات، بناءً على أوامر القيادي الحوثي المدعو، “ماجد التينة”، المعين مديراً لما تسمى “هيئة الزكاة” التي أنشأتها مليشيا الحوثي لجباية الزكوات.
وتابعت المصادر إن الغرفة التجارية وأعضاء من المجلس المحلي في إب، تدخلوا لإقناع عناصر المليشيا بإطلاق سراح التجار المختطفين؛ حيث أفرجت عنهم الجماعة عقب ثلاثة أيام من السجن في سجونها الخاصة.
وتأتي حملات الاعتقال الحوثية في محافظة إب، عقب حملات نفذتها الجماعة بحق التجار ومنتسبي القطاع الخاص في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى واقعة تحت سيطرتها.
وكان التينة قد أمر الميليشيات في المحافظة بشن الحملة على التجار عقب تعيينه حديثاً، في مسعى منه لجباية الزكاة التي رفع مقدار الزيادة فيها إلى أكثر من ألف في المائة
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