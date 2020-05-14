أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 14 مايو/أيار 2020 وهي كالتالي:

تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا الخميس 14 مايو 2020 https://www.elyamnelaraby.com/479555/ تدشين المرحلة الأولى من مشروع إنارة شوارع مدينة عتق https://www.elyamnelaraby.com/479570/ التحالف: 47 خرقا حوثيا للهدنة في 24 ساعة https://www.elyamnelaraby.com/479583/ Advertisements هادي يعزي في وفاة المناضل اللواء عبدالله سالم الخضر باهميل https://www.elyamnelaraby.com/479591/ هادي يوجه بتعزيز اليقظة العسكرية https://www.elyamnelaraby.com/479603/ ضبط 250 كيلو من مستحضرات التجميل المغشوشة بشبوة https://www.elyamnelaraby.com/479608/ محور قطر ـ تركيا يربك السلام في اليمن بإشعال الحرب جنوبا https://www.elyamnelaraby.com/479619/

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