شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضبط 250 كيلو من مستحضرات التجميل المغشوشة بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضبطت فرق التفتيش التابعة لمكتب الاشغال العامة بمحافظة شبوة 250 كيلو من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأوضح مدير ادارة البلديات وصحة البيئة بمكتب أشغال المحافظة المهندس نبيل عيسى ان الكميات تضم 13 نوعا من المستحضرات، البعض منها منتهية الصلاحية والأخرى مغشوشة ومعدلة في تواريخ انتاجها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 250 كيلو من مستحضرات التجميل المغشوشة بشبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.