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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: تعرف على الطرف القوي الذي تدخل في معارك ابين وحسم الامور وقصم ظهر الانتقالي وجعله يرفع الراية البيضاء ..وصحيفة دولية تكشف التفاصيل

تناولت صحيفة" الشرق الأوسط" اللندنية، المواجهات الدائرة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا مايسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في أبين، جنوبي البلاد.



وذكرت الصحيفة في عنوانها أن الجيش يلوح بالحسم العسكري لإنها التمرد المسلح التابع للانتقالي.

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وقال محللون أن هذا العنوان والتناول بصيغة وصف خطوات الانتقالي بالتمرد والتهديد على لسان الجيش يظهر الموقف السعودي المؤيد لحسم الجيش للمعركة وضوء أخضر لردع تمرد الانتقالي.



وكان أعضاء تابعين للمجلس الانتقالي قد هددوا من تدخل السعودية بعد إعلان إدارتهم الذاتية للجنوب معتبرين التدخل اعتداء على الجنوب وواصفين حرب السعودية في الشمال اعتداء أيضا.



ويخشى مايسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في اليمن من أن السعودية أعطت الضوء الأخضر للجيش الوطني لاقتحام عدن وأبين وإعادة الحكومة الشرعية.



وذكرت الصحيفة أن الحكومة اليمنية حملت «الانتقالي الجنوبي» مسؤولية اندلاع المعارك، ودعته إلى إنهاء تمرده والتراجع عن «الإدارة الذاتية» التي كان قد أعلنها من عدن قبل أسبوعين، كما لوحت بأنها ستلجأ للحسم العسكري.



وأضافت الصحيفة تصريحات وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، محمد الحضرمي: «إن الحكومة حاولت مراراً التعاطي بإيجابية مع كل جهود تنفيذ (اتفاق الرياض)، وقابل ذلك تعنت مستمر من قبل المجلس الانتقالي، وإصراره غير المبرر على الاستمرار في تمرده المسلح، وتقويض عمل مؤسسات الدولة، بما في ذلك تعطيل عمل الفرق التابعة لوزارة الصحة المعنية بالتصدي لجائحة كورونا في عدن».



واتهم الحضرمي «الانتقالي» بأنه لم يكتفِ برفض الاستجابة لدعوات الحكومة والتحالف ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى ضرورة الرجوع عن خطوته المتهورة فيما سماه «الإدارة الذاتية للجنوب»، بل إنه أيضاً استمر في زعزعة الأمن والاستقرار في محافظة أرخبيل سقطرى، ومؤخراً في محافظة أبين، بقيامه بالتحشيد العسكري المستفز.