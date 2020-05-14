- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة المناضل اللواء عبدالله سالم الخضر باهميل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل والشخصية الوطنية اللواء عبدالله سالم الخضر باهميل، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأشار رئيس الجمهورية، إلى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية..لافتاً الى انه كان من مناضلي الثورة حتى تحقيق الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م ، ومن الرموز الوطنية التي شاركت وبفعالية في بناء الدولة.
وعبر الرئيس في البرقية التي بعثها الى يحيى عبدالله سالم الخضر باهميل واخوانه وكافة آل باهميل ،عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم..سائلاً الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر هادي يعزي في وفاة المناضل اللواء عبدالله سالم الخضر باهميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.