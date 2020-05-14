هادي يعزي في وفاة المناضل اللواء عبدالله سالم الخضر باهميل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل والشخصية الوطنية اللواء عبدالله سالم الخضر باهميل، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

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وأشار رئيس الجمهورية، إلى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية..لافتاً الى انه كان من مناضلي الثورة حتى تحقيق الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م ، ومن الرموز الوطنية التي شاركت وبفعالية في بناء الدولة.

وعبر الرئيس في البرقية التي بعثها الى يحيى عبدالله سالم الخضر باهميل واخوانه وكافة آل باهميل ،عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم..سائلاً الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.