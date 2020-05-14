شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : وفاة الفنانة هيفاء وهبي قبل قليل بحادث سير .. شاهد اول صورة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي توفيت فجر اليوم بعد تعرضها لحادث مروري مروع في بيروت .

ولم يصدر اي تأكيد من جهات رسمية حتى الان ، لكن ناشطون آخرون قالو بأنها اشاعات وأخبار كاذبة تستهدف النجوم بين الفينة والاخرى .

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

* شاهدو القصر الفاخر الذي أهداه محمد بن سلمان لابنة الرئيس الأمريكي ايفانكا ترامب .. بلغت قيمته300 مليون دولار .. وشكله من الداخل لا يمكن لعقل الانسان ان يتخيله ..(صور)

* قناة MBC تنشر لقطات محرجة لرامز جلال مع ممثلة مصرية شهيرة في برنامج "رامز مجنون رسمي" وهي تصرخ "البنطلون !! .. شاهد

* صحفي سعودي اطلق على مذيعة الجزيرة غادة عويس وصف "ساقطة" .. شاهد كيف ردت عليه بطريقة لم يتوقعها والجمته عن الكلام

* حفيد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك يصدم الشارع العربي وينشر صور ومقاطع غرامية مثيرة وهو مع حبيبته المراهقة... شاهد

* مذيعة سعودية جديدة تظهر على قناة العربية وتخطف الانظار بجمالها الاغريقي الذي فاق كل التوقعات.. شاهد الصور

* زوجة الفنان راغب علامة تقع بالمحظور وتنشر صورتها وهي بالحمام مع شخص آخر غير زوجها.. شاهد

* طفل في الثانية عشرة من عمره يتزوج فتاة تكبره بـ 17 عاماً في سوريا.. شاهد كيف كانت ردة فعل العروسة عندما اجلسوها بجوارة.. فيديو

Advertisements

• من الحجاب الى التبرج والسفور... فتاة سعودية ترتد عن الاسلام وتنشر فيديو صادم اثار غضب الشارع السعودي... شاهد

• اليكم الصور الصادمة للفنانة منة عرفة التي دفعت رامز جلال للانتقام منها وتعذيبها في برنامج (رامز مجنون رسمي) .. وفيديو يكشف سبب سخرية احمد حلمي منها.. شاهد

* قناة MBC تكشف عن السبب المحرج الذي دفعها لايقاف عرض مسلسل "مخرج 7"

* فتاة مراهقة فاتنة الجمال تعاشر "الأسود" والحيوانات المفترسة منذ بلوغها .. لكن ماحدث لها مع ثلاثة فهود كان مفاجئ وغير متوقع ..(شاهد الصور)

* تسريب صورة محرجة وصادمة لزوجة الفنان رامز جلال.. لن تصدق ان هذا الجمال موجود على الارض.. شاهد

* قناة MBC تنشر لقطة محرجة لرامز جلال مع الفنانة منة عرفة في برنامج رامز مجنون رسمي ..شاهد

• وفاة الأمير محمد بن نايف بين الحقيقة والانكار.. تغريدة مثيرة في حساب ادارة السجون تصدم السعوديين .. والعربية تحاول تدارك الموقف بتغريدة حولها الكثير من الشبهات... (شاهد التفاصيل)

• سيدة عمرها 71 عام تذهل الجميع بصورها... تبدو وكانها فتاة في سن العشرين.. شكلها لم يتغير منذ عام 1978م.. والمتابعين يسالونها ماذا تاكلين.. شاهد

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

-----------------------