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صنعاء - ياسمين الخيامي - بيان حرب للحكومة ”الشرعية“ في ثاني أيام ”معركة الفجر الجديد“.. ”حرصنا على اتفاق الرياض لن يمنعنا من القيام بواجبنا تجاه مشاريع الانقلاب والفوضى“

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