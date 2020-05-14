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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. انقلاب عسكري يحدث الآن على الرئيس.. وقائد كبير يعلن انضمامه للانقلابيين ويصدر توجيهات عاجلة بتحريك ألوية عسكرية كبيرة نحو العاصمة

انقلب قائد ما يسمى قوات حراس الجمهورية العميد طارق صالح على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وأعلن تضامنه مع رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي. وكشفت مصادر عسكرية في الساحل الغربي بأن قائد ما يسمى حراس الجمهورية العميد طارق صالح والممول إماراتيا اعطى توجيهاته للقيادات العسكرية التابعة له ببدء إرسال تعزيزات عسكرية بشرية ومعدات حربية باتجاه العاصمة المؤقتة عدن عبر الطريق البحري الرابط بين للساحل الغربي يعدن. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وفي غاية الخطورة اشتعال المعارك بشكل هو الأشرس في أبين بمشاركة الطيران عاجل .. قوات اللواء 17 مُشاة تصل مدينة الحوطة وتثير مخاوف «الإنتقالي».. تفاصيل حصرية عاجل: اردوغان يدق ساعة الصفر ويقرع طبول الحرب ضد القوات السعودية والاماراتية ..وزوارق حربية تركية بسلاح فتاك تقتحم سقطرى والسعودية تحرك بارجة حربية عاجل: أمريكا تباغت الجميع وتقصم ظهر ولي عهد ابو ظبي..والكونجرس الامريكي يوجه اخطر اتهام للامارات ويمنعه نهائيا من اي تحرك داخل المحافظات الجنوبية Advertisements عاجل: اشد من القتل والاغتصاب والشذوذو الجنسي..عصابة مسلحة تقوم بعمل فاضح ومحرم شرعا في نهار رمضان وتثير رعب وهلع كل ابناء هذه المحافظة اليمنية عاجل وخطير:هل تذكرون القيادي الحنوبي الذي اعلن الانتقالي مكافئة نصف مليون درهم لمن يأتي براسه..شاهد كيف قلب الطاولة على راس الانتقالي وجعلهم يندمون على فعلتهم عاجل: سفير المملكة يصعق الرئيس هادي ويهز كل اركان الشرعية ويباغته بطلب صادم افسد فرحة الرئيس بالانتصارات..لن تصدق ماذا طلب سفير المملكة من الرئيس هادي عاجل..اشهر واشجع وزير شمالي يباغت الجميع ويبعث برسالة عاجلة لمدير امن عدن شلال شايع هزت وجدان كل ابناء الجنوب وصدمت قيادات الانتقالي ( نص الرسالة ) عاجل: أمريكا تقصم ظهر ولي عهد ابو ظبي وتمنعه من انقاذ الانتقالي..والكونجرس يطلق تهديد ارعب حكام الامارات ومنعهم من التدخل في الجنوب ( صورة ) وبينت تلك المصادر أن توجيهات طارق صالح جاءت بناءاً على تعليمات إماراتية بتعزيز قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بقوات تابعة لطارق صالح المرابطة في الساحل الغربي.

انقلاب عسكري يحدث الآن على الرئيس

وأكدت المصادر ذاتها بأن التعزيزات التابعة لقوات ما يسمى حراس الجمهورية تحركت مساء اليوم بتجاه مدينة عدن كدفعة أولى تضم أليات عسكرية ثقيلة بما فيها دبابات وعربات مدرعة وأطقم مسلحة. واوضحت المصادر بأن التوجيهات الإماراتية أكدت على أهمية إرسال ثلاثون ألف مقاتل تابعين للعميد طارق صالح بكامل عتادهم العسكري لمدينة عدن. وأشارت إلى أن تلك القوات تم تجهيز معسكرات تابعة لقوات الانتقالي الجنوبي في عدن لاستقرارها فيها قبل أن يتم توزيعها بحسب احتياج خطوط التماس والمواجهة بين طرفي الصراع في حين سيتم توزيع بقية القوات على مواقع استرايجية داخل مدينة عدن لحمايتها .

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