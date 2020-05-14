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صنعاء - ياسمين الخيامي - «جواس» يزور جبهة القتال في «الشيخ سالم» ويدلي بأول تصريح حول معارك الجيش وقوات الانتقالي .. ويعلن دعمه الكامل لهذا الطرف (فيديو)

ادلى اللواء ثابت جواس قائد محور العند العسكري، اليوم بتصريح مسجل ،حول مستجدات المعارك بين قوات الجيش وقوات الانتقالي المدعومة إماراتياً، في محافظة أبين.

وقال جواس في مقطع فيديو رصده " أحداث نت " قبل قليل، أنه قام اليوم بزيارة إلى جبهة الشيخ سالم بمحافظة أبين لتفقد قوات المجلس الانتقالي هنالك .

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وأضاف " قواتنا في روح معنوية عالية وعندها المقدرة للوصول إلى محافظة شبوة"

وعبر جواس عن شكره للقيادي في المجلس الانتقالي أحمد بن بريك، على اهتمامه ودعمه للجيش الجنوبي. حسب قوله

كما شكر قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج صالح السيد .. والتحالف العربي.

ويعد هذا أول تصريح يدلي به اللواء جواس منذ بداية المعركة بين الجيش وقوات الانتقالي قبل ثلاثة أيام، ويعلن فيه بشكل صريح تمرده على الشرعية الدستورية ووقوفه الى جانب المجلس الانتقالي المتمرد.