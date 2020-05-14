شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد دعم استقرار الأسواق البترولية العالمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وما جرى خلاله من التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والحرص على استمرار الجهود المشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك خلال ترأس الملك سلمان لمجلس الوزراء، الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ حيث تابع مجلس الوزراء، مستجدات جائحة كورونا والجهود المتخذة على المستويين المحلي والدولي للسيطرة عليها، والحالات المسجلة في المملكة، وما يقدم لها من الرعاية والعناية وجهود الجهات المعنية للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، واحتواء الجائحة. وما نتج عن الفحص الموسع والمسح النشط في جميع مناطق المملكة من سرعة التقصي ورعاية الحالات بشكل عاجل، والإسهام، بتسجيل معدل منخفض جدا في حالات الوفيات مقارنة بالمعدل العالمي.