شكرا لمتابعة خبر عن منظمة الصحة العالمية .. في العاصمة صنعاء تطلق تحذير عاجل وخطير جداً بعد إنتشار فيروس كورونا وتكشف السبب الصادم (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناقش وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم، مع الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية ألطاف موساني، جهود المنظمة في مكافحة الأوبئة ومنها فيروس كورونا المستجد.

واستعرض ممثل منظمة الصحة العالمية، مستجدات الوضع بشأن جائحة كوفيد -19 والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة على المستوى الدولي والمحلي لمجابهة هذا الوباء.

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وشدد الوزير شرف، على أهمية اضطلاع منظمة الصحة بدورها بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الأجهزة الطبية الضرورية والمحاليل وغيرها من المستلزمات لمواجهة كورونا بما في ذلك الاحتياجات الضرورية للحجر الصحي على مستوى المدن والمستشفيات الرئيسية أو المعابر الحدودية وكذا توفير المواد الوقائية بالشكل المطلوب.

ولفت إلى ضرورة التنسيق بين وزارة الخارجية والمنظمة الأممية للاستفادة من التمويلات المخصصة والمتاحة للاستخدام في اليمن لمواجهة كورونا والتي اعتمدها البنك الدولي وصندوق النقد وعدد من الدول.

وحذر وزير الخارجية، من الممارسات اللامسؤولة وغير القانونية وغير المقبولة في هذا الوقت بالذات، التي تقوم بها السلطات السعودية على حدودها مع الجمهورية اليمنية والمتمثلة في ترحيل المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي المتواجدين على أراضيها وبأعداد كبيرة إلى داخل الأراضي اليمنية.

وأشار إلى العواقب الكارثية المحتملة لمثل تلك الممارسات في ظل نقص الإمكانيات الوقائية جراء جائحة كورونا على المستوى العالمي.

وجدد الوزير شرف، التأكيد على حرص وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة بحكومة الإنقاذ الوطني، على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمنظمة الصحة العالمية وموظفيها.

من جانبه أكد موساني، حرص منظمة الصحة على بذل كافة الجهود لدعم القطاع الصحي في اليمن بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا.

وشدد على أهمية تفاعل المجتمع اليمني مع الإجراءات الاحترازية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من أية احتمالات لتفشيه.