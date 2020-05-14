شكرا لمتابعة خبر عن طبيب أسنان : يعترف بإصابة ثلاثة أطباء من زملائه بفيروس كورونا في العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعترف طبيب أسنان بإصابة ثلاثة أطباء من زملائه بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن وهو ما يكشف خطورة الوضع في عدن في ضل عجز مليشيا الانتقالي .

وقال الطبيب في تغريدة له على حسابه في الفيس بوك والتي رصدها المشهد اليمني اليوم الأربعاء أن ثلاثة أطباء من زملائه أصيبوا بفيروس كورونا في عدن بعد تفشي فيروس كورونا فيها .

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وأضاف الطبيب وضاح الحاج أن ثلاثة من زملائه وهم الطبيب ع . س والطبيب م .خ والطبيب ع .م أصيبوا بفيروس كورونا .

هذا وارتفعت إعداد المصابين بفيروس كورونا في العاصمة عدن بالإضافة إلى أوبئة اخرى كالمكرفس وغيرها وهو ماتسبب في إرتفاع الوفيات في الفترة الأخيرة في عدن .