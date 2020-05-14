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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. الجيش الوطني يصدر إنذار عاجل وهام والرئيس يحسم الأمر فيما الإمارات تحذر من كارثة

قال مصدر إن محوري ‎ابين وعتق يوجهان آخر انذار لميليشيا الانتقالي للانسحاب من ‎زنجبار

والجيش يصدر عفوا عاماً لكل من يلقي سلاحه قبل اقتحام المدينة

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فيما أكد المصدر لموقع المشهد الدولي أن طائرات اماراتيه في سما أبين سمعو صوتها قد تكون استطلاعية فيما قد رفض الرئيس هادي في وقت متأخر من ليلة أمس اي وساطه وقال على الجيش الوطني أن يدخل عدن وان يطرد مليشيات الانتقالي فهم غير مرغوب فيهم حربا أو سلام وأكد المصدر أن قرار دخول عدن قد حسم

وقال المصدر إن الإمارات استعرضت بطائراتها وهذا انذار لعدم دخول عدن

وقالت مصادر اماراتيه عبر حساباتها أن صقور زايد لن تتأخر في حماية الجنوبيين