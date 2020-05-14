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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. اشتعال المعارك بشكل هو الأشرس في أبين بمشاركة الطيران

تدور في هذه الاثناء معارك عنيفة بين القوات الجنوبية ومليشيات الاخوان في وادي سلى ما بين قرن الكلاسي ومنطقة الشيخ سالم بمحافظة ابين جنوب اليمن.

وقالت مصادر ميدانية "أن طيران حربي تابع للتحالف العربي يحلق في هذه الاثناء في سماء شقرة وقرن الكلاسي مع اشتداد المعارك بين الطرفين".

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عاجل وفي غاية الخطورة اشتعال المعارك بشكل هو الأشرس في أبين بمشاركة الطيران

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واندلعت الاشتباكات بين القوات الجنوبية ومليشيات الاخوان منذ أكثر من ساعة ونصف دون تقدم لأي من الطرفين حتى اللحظة.

ويخوض الجنوبيين معركة مصيرية مع مليشيات الاخوان منذ أيام.