شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: هل تريد ان تعرف من هو الطرف الذي سحق الطرف الاخر في زنجبار ووجه له ضربة قاسمة ..شاهد بالصور من هو الطرف المنتصر ( (4 صور ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: هل تريد ان تعرف من هو الطرف الذي سحق الطرف الاخر في زنجبار ووجه له ضربة قاسمة ..شاهد بالصور من هو الطرف المنتصر ( (4 صور )

تمكن الجيش اليمني فجر اليوم من التقدم الى مشارف زنجبار وتمكن على السيطرة على مواقع استراتيجية في الجهة الغربية العاصمة محافظة ابين. وقالت مصادر محلية ان الجيش واصل تقدمه من الخط الساحلي وتمكن من السيطرة على ملعب خليجي 20 ومعسكر القوات الخاصة والدائري ومدخل زنجبار القادم من وادي حسان بيد الجيش الوطني. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وفي غاية الخطورة اشتعال المعارك بشكل هو الأشرس في أبين بمشاركة الطيران عاجل .. قوات اللواء 17 مُشاة تصل مدينة الحوطة وتثير مخاوف «الإنتقالي».. تفاصيل حصرية عاجل: اردوغان يدق ساعة الصفر ويقرع طبول الحرب ضد القوات السعودية والاماراتية ..وزوارق حربية تركية بسلاح فتاك تقتحم سقطرى والسعودية تحرك بارجة حربية عاجل: أمريكا تباغت الجميع وتقصم ظهر ولي عهد ابو ظبي..والكونجرس الامريكي يوجه اخطر اتهام للامارات ويمنعه نهائيا من اي تحرك داخل المحافظات الجنوبية عاجل: اشد من القتل والاغتصاب والشذوذو الجنسي..عصابة مسلحة تقوم بعمل فاضح ومحرم شرعا في نهار رمضان وتثير رعب وهلع كل ابناء هذه المحافظة اليمنية Advertisements عاجل وخطير:هل تذكرون القيادي الحنوبي الذي اعلن الانتقالي مكافئة نصف مليون درهم لمن يأتي براسه..شاهد كيف قلب الطاولة على راس الانتقالي وجعلهم يندمون على فعلتهم عاجل: سفير المملكة يصعق الرئيس هادي ويهز كل اركان الشرعية ويباغته بطلب صادم افسد فرحة الرئيس بالانتصارات..لن تصدق ماذا طلب سفير المملكة من الرئيس هادي عاجل..اشهر واشجع وزير شمالي يباغت الجميع ويبعث برسالة عاجلة لمدير امن عدن شلال شايع هزت وجدان كل ابناء الجنوب وصدمت قيادات الانتقالي ( نص الرسالة ) عاجل: أمريكا تقصم ظهر ولي عهد ابو ظبي وتمنعه من انقاذ الانتقالي..والكونجرس يطلق تهديد ارعب حكام الامارات ومنعهم من التدخل في الجنوب ( صورة ) واكدت المصادر ان قوات الجيش اغتنم مصفحة واطقم ووقوع اسرى من قوات الانتقالي خلال المعارك الدائرة في اطراف مدينة زنجبار. ولفتت المصادر بأن الجيش سيواصل توغله داخل مدينة زنجبار حتي يتم السيطرة عليها بالكامل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: هل تريد ان تعرف من هو الطرف الذي سحق الطرف الاخر في زنجبار ووجه له ضربة قاسمة ..شاهد بالصور من هو الطرف المنتصر ( (4 صور ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.