صنعاء: نقابة الأطباء اليمنيين تشكو من الإساءة للكوادر الطبية من قبل الحوثيين

استنكرت نقابة الأطباء اليمنيين في العاصمة صنعاء تعرض كوادر القطاع الصحي لهجمات واتهامات باطلة من قبل أحد الناشطين الحوثيين على الرغم من الجهود التي يبذلها الأطباء والعاملين القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا المستجد.



وقالت نقابة الأطباء اليمنيين - في رسالة شكوى حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه – "أن العاملين في القطاع الطبي يتعرضون لهجمات واتهامات باطلة من قبل المدعو حسين الاملحي على منصات التواصل الاجتماعي والتي بدورها خلفت ردود أفعال غاضبة من قبل الأطباء والعاملين في المجال الصحي"



وأكدت النقابة بأن تصريحات المدعو "الاملحي" قد تؤثر سلبا على أداء العاملين في القطاع خصوصا في هذه المرحلة التي تتطلب من الجميع المؤازرة وتشجيع الأطباء على جهودهم خلال هذه الفترة.



ووجهت نقابة الأطباء اليمنيين في العاصمة صنعاء بلاغا دعت فيه النائب العام التابع للمليشيات الحوثية إلى اعتبار ما قام به الأملحي من القضايا المستعجلة والتي تمس جزءا كبيرا من قطاع المجتمع، وهم العاملون في القطاع الصحي واعتبارها "قضية رأي عام وقضية وطنية سياسية غير قابلة للتسويف".



كما دعت النقابة إلى رد الاعتبار لكل العاملين في القطاع الصحي على كل إساءة تعرضوا لها، من الحوثيين وناشطيهم في وسائل التواصل الاجتماعي.



يشار إلى الأطباء والعاملين في القطاع الصحي يتعرضون لضغوطات وممارسات قمعية من قبل ميليشيا الحوثي بهدف الضغط عليهم لإخفاء وعدم نشراي معلومات عن عدد المصابين بفيروس كورونا في الوقت الذي تتحدث فيه بعض منظمات اممية عن التستر على عشرات الإصابات المؤكدة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.